Путин оценил работу Госдумы после начала СВО

Президент России Путин отметил согласованную работу Госдуму после 24 февраля 2022 года

После начала специальной военной операции России на Украине (СВО) Госдума работала решительно, согласованно и быстро. Такую оценку вынес президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро», — сказал глава государства.

В заключении президент поблагодарил лидеров фракций за работу в подобных условиях.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).