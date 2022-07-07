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Путин оценил работу Госдумы после начала СВО

Президент России Путин отметил согласованную работу Госдуму после 24 февраля 2022 года

Фото: Global Look Press

После начала специальной военной операции России на Украине (СВО) Госдума работала решительно, согласованно и быстро. Такую оценку вынес президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро», — сказал глава государства.

В заключении президент поблагодарил лидеров фракций за работу в подобных условиях.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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