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17:35, 9 ноября 2022Россия

Комбат ДНР предупредил о «трудном заявлении» генерала Суровикина по Херсону

Комбат ДНР Ходаковский предупредил о «трудном заявлении» генерала Суровикина по Херсону

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ближайшее время командующему объединенной группировкой российских войск генералу Сергею Суровикину придется сделать трудное заявление по Херсону. Об этом заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Мы услышим, какое будет решение по этому направлению. Подозреваю, что оно нам не понравится», — предупредил он.

Ранее Ходаковский сообщал, что Суровикина в ближайшее время будут ждать серьезные испытания на херсонском направлении. «Что бы ни случилось — это навсегда останется в его биографии и будет в дальнейшем определять его судьбу. Не думаю, что когда-либо он попадал в подобную ситуацию, когда на его плечи ложилась ответственность такого уровня», — спрогнозировал он.

8 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклад Суровикина по текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции (СВО). В оборонном ведомстве уточнили, что Суровикин доложил министру об «оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях».

В октябре Суровикин охарактеризовал как «непростую» ситуацию на херсонском направлении. По словам командующего войсками на Украине, Запад вынуждает Киев идти в наступление на этом направлении. Суровикин не исключил, что Вооруженные силы Украины будут применять запрещенные методы войны.

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Варвара Кошечкина
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