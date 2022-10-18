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20:39, 18 октября 2022Россия

Командующий СВО охарактеризовал ситуацию на херсонском направлении

Командующий СВО Суровикин назвал непростой ситуацию на херсонском направлении
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Командующий специальной военной операцией (СВО) генерал армии Сергей Суровикин охарактеризовал как «непростую» ситуацию на херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что войска Украины повредили ряд таких объектов как Антоновский мост, что осложняет обстановку.

По словам командующего войсками на Украине, Запад вынуждает Киев идти в наступление на этом направлении. Суровикин не исключил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять запрещенные методы войны.

«Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — заявил он.

14 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при «зачистке» территории от Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты — об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Валерий Розенберг
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