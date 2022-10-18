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13:49, 18 октября 2022Россия

Желающим переехать из Херсонской области в другие регионы выдадут сертификаты

Желающим переехать из Херсонской области в другие регионы РФ выдадут жилищные сертификаты

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.

Комментируя инициативу, Хуснуллин указал, что на уровне правительства была подготовлена специальная программа.

«Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует», — добавил он, отметив, что новая программа основана на уже отработанном формате.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с неожиданной проблемой из-за потери Херсонской области.

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Варвара Кошечкина
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