Желающим переехать из Херсонской области в другие регионы выдадут сертификаты
Желающим переехать из Херсонской области в другие регионы РФ выдадут жилищные сертификаты
Всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.
Комментируя инициативу, Хуснуллин указал, что на уровне правительства была подготовлена специальная программа.
«Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует», — добавил он, отметив, что новая программа основана на уже отработанном формате.
Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с неожиданной проблемой из-за потери Херсонской области.