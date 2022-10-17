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02:27, 17 октября 2022Экономика

Украина столкнулась с неожиданной проблемой из-за потери Херсонской области

«Страна.ua»: на Украине из-за потери Херсонской области яйца подорожали до 135 рублей

Фото: Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

На Украине вновь подорожали куриные яйца — цена за десяток начинается от 80 гривен (135 рублей). Производители считают, что страна столкнулась с этой неожиданной проблемой в связи с потерей Киевом Херсонской области и ее вхождением в состав России. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

Отмечается, что из-за боевых действий предприятия в Донецкой и Харьковской областях прекратили свою деятельность и сократили производство. В Херсонской области находится птицекомплекс «Чернобаевский», который был одним из крупнейших производителей яиц на Украине. Поставщики яиц начали повышать оптовые цены на эту продукцию.

Как пояснил министр аграрной политики Украины Николай Сольский изданию Страна.ua, несколько птицефабрик прекратили работать из-за российской спецоперации, а остальные предприятия не спешили увеличивать поголовье кур-несущек и увеличивать темпы производства. Однако, заверил он, в скором времени ситуация должна нормализоваться.

В сентябре сообщалось, что украинская пищевая промышленность готовится поднимать цены на продукты из-за подорожавших энергоресурсов. Производители продовольствия прогнозируют рекордный рост цен из-за дорогого газа. Кроме того, часть предприятий может существенно сократить производство, а другая часть — и вовсе прекратить работу.

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Марина Совина
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