На Украине приготовились поднять цены на продукты

Страна.ua: пищевая промышленность Украины приготовилась поднять цены на продукты

Украинская пищевая промышленность готовится поднимать цены на продукты из-за подорожавших энергоресурсов. Об этом пишет украинское издание Страна.ua.

По данным издания, производители продовольствия прогнозируют рекордный рост цен из-за дорогого газа. Кроме того, часть предприятий может существенно сократить производство, а другая часть — и вовсе прекратить работу. Так, пекари уже предупредили, что при текущих ценах на газ средняя стоимость буханки вырастет на четыре гривны (6,56 рубля). Производители сахара также предупредили, что не откроются в сезон, и не будут изготавливать продукт, а оставшиеся серьезно поднимут цены.

В целом, для большей части бизнеса цены на газ могут оказаться неподъемными, из-за чего система логистики продуктов может кардинально поменяться, поскольку в некоторых городах может не остаться производителей хлеба и его придется привозить из других мест. По мнению экспертов, ситуация может поменяться, если государство даст сахарозаводчикам «газовые дотации» или ценовые льготы.

Ранее ООН предупредила, что около 20 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за продолжающегося конфликта на Украине. Согласно докладу, число бедных людей, живущих менее чем на 1,9 доллара в день во всем мире в 2022 году, оценивается в 656,7 миллиона человек. Однако «рост цен на продукты питания и более широкие последствия» российской военной операции на Украине может увеличить это число до 676,5 миллиона человек.