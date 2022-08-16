ООН предрекла крайнюю бедность 20 миллионам человек из-за конфликта на Украине

В ООН предрекли крайнюю нищету 20 миллионам человек из-за конфликта на Украине

Около 20 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за продолжающегося конфликта на Украине. Об этом говорится в отчете ООН «О целях в области устойчивого развития на 2022 год».

Согласно докладу, число бедных людей, живущих менее чем на 1,9 доллара в день во всем мире в 2022 году, оценивается в 656,7 миллиона человек. Однако «рост цен на продукты питания и более широкие последствия» российской военной операции на Украине может увеличить это число до 676,5 миллиона человек.

По словам генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, российско-украинский конфликт не только вызвал стремительный рост цен на продукты топливо и удобрения, но также «нарушил цепочки поставок и мировую торговлю и вызвал проблемы на финансовых рынках».

В мае специалисты Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) предрекли высокий уровень нищеты среди граждан Украины: 90 процентов людей могут оказать за чертой бедности. По оценкам ПРООН, затяжной конфликт приведет к тому, что девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете. Это поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития. «Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений», — предупредили в организации.