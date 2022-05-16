В ООН предрекли высокий уровень нищеты среди украинцев

В ООН предупредили, что 90 процентов украинцев могут оказаться за чертой бедности

Специалисты Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) предрекли высокий уровень нищеты среди граждан Украины: 90 процентов людей могут оказать за чертой бедности. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

По оценкам ПРООН, затяжной конфликт приведет к тому, что девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете. Это поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития. «Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений», — предупредили в организации.

В ПРООН также указали, что правительство Украины заявило о разрушении инфраструктуры «по меньшей мере на 100 миллиардов долларов». В организации просят оказывать стране не только гуманитарную, но и адресную помощь, чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по предварительным оценкам, страна потеряла 550 миллиардов в результате разрушений во время боевых действий. Он также отметил, что затраты на восстановление экономики составят до семи миллиардов долларов ежемесячно.

Как предположил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ВВП страны за 2022 год может упасть на 30-50 процентов.