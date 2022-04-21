Зеленский назвал сумму потерь Украины в ходе спецоперации

Президент Зеленский: разрушения Украины в ходе спецоперации составляют 550 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму потерь страны от разрушений в ходе российской спецоперации. Его слова передает РИА Новости.

«По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 миллиардов в результате разрушений», — заявил Зеленский на круглом столе в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка. Он отметил, что затраты на восстановление экономики Украины составят до семи миллиардов долларов ежемесячно и призвал западные страны оказать поддержку. Зеленский присутствовал на встрече по видеосвязи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30-50 процентов. «Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 миллиардов долларов», — пояснил Шмыгаль.

15 апреля Зеленский заявил, что, по оценкам Киева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время спецоперации России потеряли порядка 2,5-3 тысяч военных убитыми и 10 тысяч ранеными. При этом глава государства отметил, что сложно сказать, сколько из раненых военнослужащих выживут.