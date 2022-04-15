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Зеленский раскрыл потери ВСУ за время спецоперации России

Зеленский: ВСУ потеряли до 3 тысяч убитыми, 10 тысяч ранеными за время спецоперации России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, по оценкам Киева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время спецоперации России потеряли порядка 2,5–3 тысяч военных убитыми и 10 тысяч ранеными. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

При этом глава государства отметил, что сложно сказать, сколько из раненых военнослужащих выживут.

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Марина Совина
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