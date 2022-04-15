Зеленский раскрыл потери ВСУ за время спецоперации России

Зеленский: ВСУ потеряли до 3 тысяч убитыми, 10 тысяч ранеными за время спецоперации России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, по оценкам Киева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время спецоперации России потеряли порядка 2,5–3 тысяч военных убитыми и 10 тысяч ранеными. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

При этом глава государства отметил, что сложно сказать, сколько из раненых военнослужащих выживут.