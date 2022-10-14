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10:48, 14 октября 2022Россия

Власти Херсона призвали жителей выехать в другие российские регионы

Замглавы Херсонской области Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы

Фото: РИА Новости

Власти Херсона призвали жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

По его словам, администрация Херсонской области рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Россию.

Ранее Стремоусов заявил, что эвакуации в регионе «нет и быть не может», отказавшись называть так просьбу о выезде жителей в другие субъекты России. Он уточнил, что распространенное ранее обращение врио губернатора области Владимира Сальдо не является призывом к эвакуации, указав, что предложение о выезде «родилось не сегодня».

13 октября Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части страны из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры.

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Сергей Истомин
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