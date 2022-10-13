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15:29, 13 октября 2022Россия

В Херсонской области отказались называть просьбу о выезде жителей эвакуацией

Замглавы Херсонской области Стремоусов: эвакуации в регионе нет и быть не может
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов. Кадр: телеграм-канал «Кирилл Стремоусов»

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что эвакуации в регионе «нет и быть не может», отказавшись называть так просьбу о выезде жителей в другие субъекты России. Свои слова он опубликовал в Telegram.

Он подчеркнул, что распространенное ранее обращение врио губернатора области Владимира Сальдо не является призывом к эвакуации, указав, что предложение о выезде «родилось не сегодня». «Там [в обращении] нет слова “эвакуация” или “мы должны или вынуждены”. Никто никуда не собирается уходить. Это все рабочий формат. Это возможность спасать жизни, которые дает нам Российская Федерация», — пояснил Стремоусов.

Он также призвал жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Ранее 13 октября Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие части страны из-за участившихся обстрелов гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка ежедневно подвергаются ракетным ударам, которые наносят серьезный ущерб жителям.

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Антон Похиляк
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