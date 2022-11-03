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14:26, 3 ноября 2022Россия

Комбат «Востока» спрогнозировал серьезные испытания для Суровикина в Херсоне

Комбат «Востока» Ходаковский: генерала Суровикина ждут серьезные испытания в Херсоне

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Генерала армии, командующего Объединенной группировкой войск Вооруженных сил (ВС) России на Украине Сергея Суровикина в ближайшее время будут ждать серьезные испытания на херсонском направлении. Об этом заявил в своем Telegram-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Что бы ни случилось — это навсегда останется в его биографии и будет в дальнейшем определять его судьбу. Не думаю, что когда-либо он попадал в подобную ситуацию, когда на его плечи ложилась ответственность такого уровня», — спрогнозировал он.

По мнению Ходаковского, если будет подвиг, его зачтут Суровикину, а также его офицерам и солдатам. Поражение же при этом, считает комбат «Востока», станет персональным. «А заодно припомнят и [генерал-полковника Александра] Лапина, в борьбе вокруг которого он не участвовал, — но нужно же будет на ком-то отыграться? Держись, главком», — добавил он.

В конце октября телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил об отстранении от должности генерал-полковника Александра Лапина. Журналисты напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, за потерю Красного Лимана. Источник в оборонном ведомстве уточнил URA.RU, что Лапину «дали время отдохнуть», поскольку он командовал войсками с февраля.

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Варвара Кошечкина
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