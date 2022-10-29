Стало известно о возможном отпуске генерала Лапина

Ura.ru: командующий группировкой войск «Центр» Лапин не отстранен, а ушел в отпуск

Командующий группировкой войск «Центр» при проведении спецоперации на Украине генерал-полковник Александр Лапин не отстранен от должности, а взял трехнедельный отпуск. Об этом стало известно Ura.ru.

По словам источника в Минобороны, Лапину «дали время отдохнуть», сославшись на то, что он с самого начала спецоперации командовал войсками. «В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — добавил собеседник агентства.

При этом другой источник Ura.ru заявил, что Лапин, уходя в отпуск и написав соответствующий рапорт, все же покинет должность командующего.

Ранее 29 октября ЧГТРК «Грозный» сообщил, что генерала Александра Лапина отстранили от должности. Телеканал не привел причин, по которым якобы принято такое решение. Ранее он неоднократно подвергался критике со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.