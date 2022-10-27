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22:23, 27 октября 2022Россия

Кадыров вновь раскритиковал генерал-полковника Лапина

Глава Чечни Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в отсутствии на боевой позиции
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram.

Кадыров рассказал, что несколько дней пытается установить с Лапиным связь. «Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — задался он вопросом. По словам главы Чечни, он хотел обсудить с генерал-полковником оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов».

Кадыров выразил мнение, что «один в один» повторяется история со сдачей линии обороны у Красного Лимана. «Никого не интересует, где он сейчас находится?» — поинтересовался он.

В октябре Кадыров заявил, что неправильные действия Александра Лапина привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана. По словам главы Чечни, Лапин, назначенный руководить обороной краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР) и не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы.

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Марина Совина
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