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Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана

Глава Чечни Кадыров обвинил Героя России генерала Лапина в выводе войск из Красного Лимана

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что неправильные действия генерал-полковника Александра Лапина, получившего звание Героя России во время спецоперации, привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана. С таким обвинением глава российского региона выступил в Telegram.

По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить обороной Краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР). Генерал не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы.

Кадыров, которого командиры спецназа «Ахмата» предупреждали об опасности в Красном Лимане, передал информацию в Генштаб. Однако, по словам главы Чечни, начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил его, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».

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Помимо этого, Кадыров утверждает, что Лапин «отсиживается в Луганске». «Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — заключает глава Чечни, называя Лапина бездарем и утверждая, что «армейский непотизм не доведет до хорошего».

1 октября из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы России и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. Отвод войск официально подтвердило российское Минобороны. Там заявили, что «противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении».

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