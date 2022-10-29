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17:22, 29 октября 2022Россия

Генерала Лапина отстранили от командования группировкой «Центр» в СВО

ЧГТРК «Грозный»: генерала Лапина сняли с должности командующего группировкой войск Центр

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

Генерала Александра Лапина, командущего группировкой войск «Центр» при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, отстранили от должности. Об этом сообщается на сайте телеканала ЧГТРК «Грозный».

Телеканал не уточнил источник своей информации и не привел причин, по которым генерала Лапина отстранили от должности. Однако журналисты ЧГТРК «Грозный» напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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Валерий Розенберг
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