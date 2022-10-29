Генерала Лапина отстранили от командования группировкой «Центр» в СВО

ЧГТРК «Грозный»: генерала Лапина сняли с должности командующего группировкой войск Центр

Генерала Александра Лапина, командущего группировкой войск «Центр» при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, отстранили от должности. Об этом сообщается на сайте телеканала ЧГТРК «Грозный».

Телеканал не уточнил источник своей информации и не привел причин, по которым генерала Лапина отстранили от должности. Однако журналисты ЧГТРК «Грозный» напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.