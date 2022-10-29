В Чечне сообщили об отстранении генерала Лапина

ЧГТРК «Грозный»: Лапин отстранен от должности командующего группировкой войск «Центр»

Телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил об отстранении от должности командующего группировкой войск «Центр» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине генерал-полковника Александра Лапина. Об этом сообщается на сайте регионального СМИ.

Причин отстранения военачальника от руководства телеканал не назвал. Однако журналисты напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Кадыров неоднократно критиковал Лапина

В октябре 2022 года Рамзан Кадыров неоднократно критиковал генерала Лапина. В частности, по словам главы Чечни, именно неправильные действия командующего группировкой «Центр» привели к вынужденному отводу российских войск из Красного Лимана.

По словам Кадырова, назначенный руководить обороной Краснолиманского направления Лапин «отсиживался в Луганске», выставив на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР), которых не обеспечил необходимой связью и достаточным числом боеприпасов.

«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 километрах от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — заявил глава Чечни, называя Лапина бездарем и утверждая, что «армейский непотизм не доведет до хорошего».

27 октября Кадыров вновь выступил с критикой Лапина. Кадыров рассказал, что несколько дней пытается установить с Лапиным связь. «Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — задался он вопросом. По словам главы Чечни, он хотел обсудить с генерал-полковником оборону населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов».

Согласно другим данным, генерал Лапин не снят с должности, а ушел в отпуск

По информации издания Ura.ru, которое ссылается на источник в Министерстве обороны, командующий группировкой войск «Центр» не был отстранен от должности, а взял трехнедельный отпуск.

Собеседник журналистов уточнил, что Лапину «дали время отдохнуть», сославшись на то, что он с самого начала спецоперации командовал войсками.

В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй

источник URA.RU в Минобороны

При этом другой источник Ura.ru сообщил, что Лапин, уходя в отпуск и написав соответствующий рапорт, все же покинет должность командующего.

Летом 2022 года генерал Лапин получил звезду Героя России за взятие Лисичанска

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину звания Героя России. Согласно указу, звание Лапину присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Как пояснили в министерстве обороны России, войска «Центра» под командованием Лапина смогли войти в Верхнекаменку, Золотаревку и Белогоровку, а далее начали двигаться к реке Северский Донец. В тот момент военные встретили группировку войск под командованием генерала армии и в результате взяли в кольцо Лисичанск.