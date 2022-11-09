Кадыров высказался о решении Суровикина по Херсону
Командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин, решивший организовать оборону по левому берегу Днепра, сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами и спасением жизней солдат. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, Херсон — сложный участок без возможности регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. «Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», — подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы, участвующие в СВО, подтверждают сложность боев в этой местности. «Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», — заявил Кадыров и добавил, что Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики.
Ранее сообщалось, что генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.