Кадыров высказался о решении Суровикина по Херсону

Глава Чечни Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным

Командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин, решивший организовать оборону по левому берегу Днепра, сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами и спасением жизней солдат. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, Херсон — сложный участок без возможности регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. «Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы, участвующие в СВО, подтверждают сложность боев в этой местности. «Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», — заявил Кадыров и добавил, что Суровикин поступил как боевой генерал, не боящийся критики.

Ранее сообщалось, что генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.

