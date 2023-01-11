Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:41, 11 января 2023Россия

Шойгу назначил новое командование СВО на Украине

Шойгу назначил Суровикина, Салюкова и Кима заместителями нового командующего СВО

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил заместителей нового командующего объединенной группировки войск специальной военной операции (СВО) на Украине генерала армии Валерия Герасимова. Об этом сообщает военное ведомство.

В командование СВО вошли главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Ранее Шойгу принял решение о назначении главы Генштаба Герасимова командующим СВО.

Кадровые решения в руководстве СВО, как объяснили в военном ведомстве, связаны с расширением решаемых задач.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
У объединенной группировки войск СВО сменился командующий
В России собрались приравнять пособие по безработице к МРОТ
В США рассказали о страхе отдавать Украине танки Abrams
Терапевт назвала наиболее подходящую для занятий спортом музыку
Противникам суеверий предложили бюджетно улететь в отпуск в пятницу 13-го
Актер сериала «Зема» пропал после ссоры с женой
Москвичи охладели к покупке одного типа квартир
Минобороны объяснило обновление состава командования СВО
Шойгу назначил новое командование СВО на Украине
Блогерша показала способ избавиться от морщин с помощью пластыря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.