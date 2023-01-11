Шойгу назначил новое командование СВО на Украине

Шойгу назначил Суровикина, Салюкова и Кима заместителями нового командующего СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил заместителей нового командующего объединенной группировки войск специальной военной операции (СВО) на Украине генерала армии Валерия Герасимова. Об этом сообщает военное ведомство.

В командование СВО вошли главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Ранее Шойгу принял решение о назначении главы Генштаба Герасимова командующим СВО.

Кадровые решения в руководстве СВО, как объяснили в военном ведомстве, связаны с расширением решаемых задач.