Минобороны объяснило обновление состава командования СВО

Минобороны объяснило изменения в командовании СВО расширением задач спецоперации

Повышение уровня руководства специальной военной операцией (СВО) и обновление состава командования связано с расширением масштаба задач. Так произошедшие изменения объяснили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что это решение обусловлено необходимостью более тесного взаимодействия российских Вооруженных сил, повышением эффективности управления их группировками, а также улучшением качества всех видов обеспечения.

