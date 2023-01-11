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18:43, 11 января 2023Россия

Минобороны объяснило обновление состава командования СВО

Минобороны объяснило изменения в командовании СВО расширением задач спецоперации

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Повышение уровня руководства специальной военной операцией (СВО) и обновление состава командования связано с расширением масштаба задач. Так произошедшие изменения объяснили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что это решение обусловлено необходимостью более тесного взаимодействия российских Вооруженных сил, повышением эффективности управления их группировками, а также улучшением качества всех видов обеспечения.

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Варвара Родикова
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