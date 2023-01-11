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18:35, 11 января 2023Россия

У объединенной группировки войск СВО сменился командующий

Минобороны сообщило о назначении главы Генштаба Валерия Герасимова командующим СВО

Фото: Сергей Фадеичев / POOL / РИА Новости

У объединенной группировки войск специальной военной операции (СВО) на Украине сменился командующий — новым главой назначили Валерия Герасимова, главу Генштаба. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, решение о назначении Герасимова командующим войсками СВО принял глава Минобороны Сергей Шойгу.

«11 января 2023 года министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией», — сообщили в Минобороны.

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Ранее командование объединенной группировкой осуществлял Сергей Суровикин, на эту должность его назначили 8 октября.

Валерий Герасимов — советский и российский военачальник, глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны. Генерал армии. В 2015 году Герасимов организовал специальную операцию России в Сирии, а в 2016 году за мужество и героизм получил высшую государственную награду — звание Героя России.

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Марк Леонов
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