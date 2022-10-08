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В НАК сообщили о подрыве грузовика на Крымском мосту

НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Алена Попова / ТАСС

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Происшествие стало причиной частичного обрушения двух автомобильных пролетов моста и возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава.

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — рассказали в комитете.

При этом арка над судоходной частью моста осталась без повреждений. Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства взрыва, а также принять меры по устранению его последствий, добавили в НАК.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), пожар повлекло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Движение по мосту остановлено, пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Софья Ермакова
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