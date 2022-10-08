В НАК сообщили о подрыве грузовика на Крымском мосту

НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Происшествие стало причиной частичного обрушения двух автомобильных пролетов моста и возгорания семи топливных цистерн железнодорожного состава.

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — рассказали в комитете.

При этом арка над судоходной частью моста осталась без повреждений. Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства взрыва, а также принять меры по устранению его последствий, добавили в НАК.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Как уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), пожар повлекло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Движение по мосту остановлено, пострадавших, по предварительным данным, нет.