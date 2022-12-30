Минобороны показало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины

Министерство обороны опубликовало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины

Минобороны России опубликовало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины. Видео было показано во время ежедневного брифинга оборонного ведомства, его публикует РИА Новости.

На записи видно, как Вооруженные силы (ВС) России производят пуски ракет морского базирования. Высокоточные ракеты выпущены с кораблей и были направлены на пункты военного управления и объекты энергетики.

В ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что цель удара была достигнута. По его заявлению, Вооруженные силы России остановили производство и ремонт техники и боеприпасов, а также пресекли переброску резервов противника из западных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.