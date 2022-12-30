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13:50, 30 декабря 2022Россия

Минобороны показало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины

Министерство обороны опубликовало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины
СюжетМинобороны:

Минобороны России опубликовало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины. Видео было показано во время ежедневного брифинга оборонного ведомства, его публикует РИА Новости.

На записи видно, как Вооруженные силы (ВС) России производят пуски ракет морского базирования. Высокоточные ракеты выпущены с кораблей и были направлены на пункты военного управления и объекты энергетики.

В ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что цель удара была достигнута. По его заявлению, Вооруженные силы России остановили производство и ремонт техники и боеприпасов, а также пресекли переброску резервов противника из западных регионов Украины.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Марк Леонов
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