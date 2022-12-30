По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Помимо украинских регионов, сирены также прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Николаевской области Украины.