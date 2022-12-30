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13:11, 30 декабря 2022Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Помимо украинских регионов, сирены также прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Николаевской области Украины.

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Алевтина Запольская
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