Стало известно о взрывах в Николаевской области Украины и воздушной тревоге

В Николаевской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — сказано в сообщении. Кроме того, в регионе действует воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. Позднее стало известно, что сирены звучат на всей территории Украины.

Кроме регионов страны, предупредительные сигналы действуют на подконтрольных киевским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

29 декабря сообщалось о серии взрывов в ряде украинских городов. Уточнялось, что взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других населенных пунктах. До этого по всей Украине сработали сирены воздушной тревоги.