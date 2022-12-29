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12:23, 29 декабря 2022Бывший СССР

В крупнейших городах Украины прогремела серия взрывов

Власти Киева, Одессы, Харькова, Львова и других городов Украины сообщили о взрывах

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Местные власти крупнейших городов Украины сообщили о сериях взрывов, которые сопровождались звуками работы систем противовоздушной обороны. В частности, взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и других городах.

Перед этим прозвучал сигнал воздушной тревоги

Утром 29 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Помимо областей республики, сирены воздушной тревоги также прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Вскоре стало известно, что взрывы прозвучали в Киеве и области, власти сообщили о работе систем противовоздушной обороны. Позже власти сообщили о взрывах в Одесской и Житомирской областях, при этом уточнялось, что в Житомирской области работает система противовоздушной обороны, а в небе над Одесской сбита ракета. Взрывы также звучали в Николаеве, Харькове и Львове.

В результате взрывов пострадала энергосистема Украины

В Одесской и Днепропетровской областях Украины превентивно выключили свет, чтобы не допустить перегрузки энергосистемы. О поражении объектов критической инфраструктуры заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Кроме того, по информации властей Львова, без света сейчас находится 90 процентов населения города. Также пострадала энергосистема Одесской области. На некоторое время останавливал свою работу Харьковский метрополитен, а украинский оператор железных дорог сообщил о задержке ряда поездов.

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Алевтина Запольская
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