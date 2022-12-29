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09:41, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской и Житомирской областях произошли взрывы

«Страна ua»: в Одесской и Житомирской областях произошли взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Денис Петров / РИА Новости

В Одесской и Житомирской областях произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, в Житомирской области работает система противовоздушной обороны, а в небе над Одесской сбита ракета.

Ранее на всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Помимо областей республики, сирены воздушной тревоги также прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Виктория Кондратьева
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