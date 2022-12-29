На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром 29 декабря
На всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Помимо областей республики, сирены воздушной тревоги также прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов. В ряде украинских СМИ при этом появилась информация о работе систем противовоздушной обороны в городе и области.