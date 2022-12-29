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09:10, 29 декабря 2022Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром 29 декабря

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

На всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Помимо областей республики, сирены воздушной тревоги также прозвучали на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов. В ряде украинских СМИ при этом появилась информация о работе систем противовоздушной обороны в городе и области.

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Алевтина Запольская
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