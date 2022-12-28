Стало известно о нескольких взрывах в украинском Днепропетровске

Издание «Суспильне» сообщило о нескольких взрывах в украинском Днерпропетровске

Несколько взрывов прозвучали в Днепропетровске, об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

В 22:02 стало известно о том, что в городе прозвучал первый взрыв, в 22:14 корреспонденты сообщили о втором взрыве. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ряд украинских СМИ сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в городе и области, Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал видео, на котором слышны звуки взрывов. Местные власти еще не дали официальных комментариев.

Ранее днем 28 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях.

