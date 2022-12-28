Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Помимо украинских регионов, сирены воздушной тревоги прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Харькове. Мэр города Игорь Терехов уведомил местных жителей, что населенный пункт находится под обстрелом, и призвал их оставаться в укрытиях.