Стало известно о взрывах в Харькове и воздушной тревоге

На Украине сообщили о взрывах в Харькове и воздушной тревоге в области

В Харькове слышны звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что населенный пункт находится под обстрелом. Он призвал граждан оставаться в укрытиях, соблюдая меры предосторожности. Кроме того, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Также сирены звучат в Полтавской и Днепропетровской областях республики. Помимо этого, предупредительные сигналы действуют на подконтрольных киевским властях частях Луганской и Донецкой народных республик.