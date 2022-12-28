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10:33, 28 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове и воздушной тревоге

На Украине сообщили о взрывах в Харькове и воздушной тревоге в области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове слышны звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что населенный пункт находится под обстрелом. Он призвал граждан оставаться в укрытиях, соблюдая меры предосторожности. Кроме того, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Также сирены звучат в Полтавской и Днепропетровской областях республики. Помимо этого, предупредительные сигналы действуют на подконтрольных киевским властях частях Луганской и Донецкой народных республик.

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Кристина Есикова
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