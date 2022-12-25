По всей Украине дважды за день объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины дважды за день объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины дважды за день объявили воздушную тревогу, в том числе в Киеве. Такие данные приводятся на портале с онлайн-картами регионов страны.

Новые сигналы о тревоге распространяются в том числе и на подконтрольные войскам Украины районы Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, сирены слышны в ДНР.

Ранее было известно только о тревоге в восточных и центральных регионах Украины. Тогда сирены были слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В тот момент тревога также была объявлена в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Утром в воскресенье, 25 декабря, по всей Украине была объявлена тревога. Информацию подтвердили власти Киевской области. Местные издания также сообщали о взрывах в Киеве. Позднее данные подтвердились — в одном из левобережных районов Киева произошла серия взрывов. «Страна.ua» писала, что взрывы в Киеве плановые и что прилетов не было.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.