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10:32, 25 декабря 2022Бывший СССР

По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные карты тревог на территории специальной военной операции.

Информацию о воздушной тревоге также подтвердили местные власти в Киевской области. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Местные СМИ также сообщают о прозвучавших взрывах в Киеве.

Ранее, 24 декабря, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Варвара Кошечкина
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