По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные карты тревог на территории специальной военной операции.

Информацию о воздушной тревоге также подтвердили местные власти в Киевской области. «Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Местные СМИ также сообщают о прозвучавших взрывах в Киеве.

Ранее, 24 декабря, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской областях.