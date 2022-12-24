Воздушную тревогу практически одновременно объявили в ряде регионов Украины

В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные появились в субботу, 24 декабря, на сайте онлайн-карты с областями страны.

На карте видно, что в сигналы тревоги были поданы в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской областях. Помимо этого, ее ввели в Харьковской области и подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей. ТАСС также пишет, что тревога в этих регионах была объявлена практически одновременно — в 12:35 по Москве.

Ранее в центре Мелитополя произошел взрыв. 23 декабря об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он объяснил, что в центре города, около входа в Парк Горького, был взорван автомобиль.

Кроме того, днем ранее в Каховке при подрыве транспортного средства погиб глава поселка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа.

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — пояснил собеседник ТАСС.

21 декабря также стало известно о взрывах в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. «Мои земляки сообщают о взрывах, которые были слышны в городе», — сообщил в тот момент член главного совета администрации региона. При этом тогда воздушную тревогу не объявляли.