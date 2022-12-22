Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве авто

Глава поселка Любимовка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

Глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Об этом в четверг, 22 декабря, ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — пояснил собеседник агентства.

12 декабря сообщалось, что первый вице-губернатор региона Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва транспортного средства. Чиновник попал в больницу, его состояние оценивалось как стабильное, средней степени тяжести.

До этого самодельное взрывное устройство сработало около подъезда заместителя главы Мелитополя Николая Волыка. Бомбу привели в действие дистанционно. Мощность взрыва составила около 2500 граммов в тротиловом эквиваленте.