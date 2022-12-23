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12:26, 23 декабря 2022Россия

В центре Мелитополя произошел взрыв

Власти Мелитополя сообщили о взрыве в центре города

Кадр: Следственный комитет РФ / ТАСС

В Мелитополе произошел взрыв. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Согласно предварительным данным, после полудня в центре города, около входа в Парк Горького, был взорван автомобиль. «В Мелитополе громко», — написал представитель власти.

Других подробностей, а также данных о пострадавших в результате случившегося не приводится.

Днем ранее в Каховке при подрыве служебного транспортного средства погиб глава поселка Любимовка на левом берегу Днепра в Херсонской области Андрей Штепа.

21 декабря стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Воздушная тревога перед ними не объявлялась.

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Варвара Кошечкина
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