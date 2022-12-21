Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о взрывах, которые были слышны в городе», — сообщил он.

По его информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья. Воздушная тревога перед ними не объявлялась, отметил Рогов.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в Энергодаре Запорожской области. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца.