Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрывах в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram о взрывах, прогремевших в Энергодаре Запорожской области.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца.

«Звуки прилетов (не менее трех) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и прибрежной части», — уточнил Рогов, пообещав сообщить подробности инцидента позже.

Ранее Рогов сообщил о взрывах, прогремевших в подконтрольном Киеву городе Запорожье.