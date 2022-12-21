Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 21 декабря 2022Россия

В Энергодаре прогремели взрывы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрывах в Энергодаре

Фото: Дмитрий Григорьев / Аргументы и Факты / Globallookpreds.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram о взрывах, прогремевших в Энергодаре Запорожской области.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел прилегающей территории из тяжелой артиллерии натовского образца.

«Звуки прилетов (не менее трех) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и прибрежной части», — уточнил Рогов, пообещав сообщить подробности инцидента позже.

Ранее Рогов сообщил о взрывах, прогремевших в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве
Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян
В Финляндии выдвинули ЕС требование из-за санкций против России
Командир «Ахмата» рассказал о ежедневном отступлении ВСУ в Донбассе
Военкор сообщил об обстреле Херсонской области
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Во Франции оценили возможность тотальной войны в Европе
В Энергодаре прогремели взрывы
Готовивший госпереворот житель Казахстана оказался бывшим силовиком
Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.