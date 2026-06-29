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04:13, 29 июня 2026Ценности

Блогершу назвали голой и не пустили в самолет

Блогершу Эдду Элизу из Германии не пустили в самолет из-за откровенного наряда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @edda.elisa

Фитнес-блогершу Эдду Элизу (настоящее имя Эдда Пильц) из Германии назвали голой и не пустили в самолет из-за откровенного наряда. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя девушка собиралась улететь из аэропорта в Берлине в Австрию авиакомпанией Lufthansa. Она отметила, что в указанный день была жаркая погода — температура воздуха составляла 30 градусов по Цельсию. По этой причине юзерша надела крошечный белый бра-топ и облегающие черные мини-шорты.

При этом у выхода на посадку ее остановила сканировавшая талоны сотрудница, заявив, что в подобном виде пассажирка не может занять свое место. «Я спросила, почему не могу, а она ответила: "На вас же ничего нет. Вы голая"», — рассказала блогерша. Затем ее заставили надеть и застегнуть толстовку, чтобы подняться на борт, и пристыдили из-за того, что она задерживает рейс.

Впоследствии Элиза указала, что ранее не слышала о дресс-коде в самолетах и не против соблюдать правила. Однако она была шокирована тоном, которым данные нормы были озвучены.

В свою очередь, в Lufthansa ответили, что подобные выражения «не соответствуют стандартам компании» и не могли быть использованы их сотрудниками, сообщает The Sun. Также перевозчик заявил, что пассажиры должны быть одеты «в соответствии с характером общественного путешествия», чтобы не нарушать комфорт попутчиков с самыми разными культурными традициями.

В июле 2025 года популярная американская блогерша и модель Анабель Акоста зашла в непристойном образе в самолет и вызвала споры в сети.

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