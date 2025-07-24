Непристойный образ популярной блогерши в самолете вызвал споры в сети

Популярная американская блогерша и модель Анабель Акоста зашла в непристойном образе в самолет и вызвала споры в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсершу запечатлели в салоне воздушного судна. Она повернулась к камере спиной и продемонстрировала фигуру в облегающих белых лосинах. Кроме того, на ее спине присутствовали две тонкие золотистые цепи. При этом до конца ролика Акоста так и не повернулась к оператору, чтобы продемонстрировать зрителям присутствие верхней части наряда. «Угадайте, куда я лечу», — подписала манекенщица публикацию, которая набрала 22,2 тысячи лайков.

Пользователи сети обсудили внешний вид девушки в комментариях. «Тебя действительно так пустили в самолет? Я думал, что у авиакомпаний есть дресс-код», «Это неуважение к другим пассажирам», «Так отчаянно ищет внимания», «У мужчин проснулся животный инстинкт», «Этот самолет фальшивый», «Надо ей запретить летать», — высказывались юзеры.

В июне блогершу обругали в сети из-за непристойного наряда для похорон деда.