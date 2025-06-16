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20:26, 16 июня 2025Ценности

Блогершу обругали в сети из-за непристойного наряда для похорон деда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @journey.of.ambz.1 / TikTok

Блогерша Эмбер (фамилия неизвестна) показала наряд, который собирается надеть на похороны своего деда, и подверглась критике в сети. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 49 тысяч подписчиков.

Так, в начале ролика юзерша с никнеймом @journey.of.ambz.1 предстала в черном платье. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено глубоким декольте, которое подчеркивает ее грудь, и кружевными вставками по бокам. «Сегодня похороны моего дедушки, и это было единственное платье, которое я купила. Но теперь я немного беспокоюсь, что это слишком для церкви, а ведь это единственное платье, которое у меня есть», — объяснила инфлюэнсерша.

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Многие зрители, в свою очередь, сочли платье Эмбер непристойным для такого мероприятия. «Не для похорон. Снимите его!», «Слишком много открытого тела. Это неуважительно», «Наденьте поверх кардиган или переоденьтесь полностью, Эмбер. Если нет ничего другого, наденьте что-нибудь темно-синее», «Зачем спрашивать? Ты же знаешь, что это неуместно», — писали они.

Однако были и те пользователи сети, которые поддержали девушку: «Времена изменились. Главное, чтобы тебе было комфортно!», «Будь собой», «Я уверен, твой дедушка это одобрил бы», «Она может надеть его на похороны, это всего лишь грудь!», «Потрясающе, детка».

В мае прошлого года пенсионерка Лиллиан Дрониак раскрыла дресс-код для гостей на свои похороны.

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