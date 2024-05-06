94-летняя блогерша раскрыла дресс-код для гостей на свои похороны

94-летняя блогерша Лиллиан Дрониак раскрыла дресс-код для гостей на свои похороны. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 13,8 миллиона подписчиков.

В размещенном видео женщина рассказала, что запретила носить на церемонии узкие джинсы и шлепанцы. В то же время она призвала гостей не быть скучными и не одеваться в черные наряды. «Вы можете выглядеть хорошо, но не лучше меня. Это мое мероприятие, а не ваше», — заявила инфлюэнсерша.

Также Дрониак отметила, что на похоронах будут выставлены на продажу ее одежда и обувь. «Вы можете носить мою одежду. На церемонии будет стоять столик с вещами, которые можно купить», — пояснила она.

Многие подписчики оценили ролик блогерши в комментариях. «Мне нравится идея дресс-кода на похоронах! Теперь мне тоже нужен столик для продажи моих вещей», «Пожалуйста, живи долго. Ты нам очень нужна», «Торговля на похоронах — прекрасный маркетинговый ход», «Я буду там, только назначьте дату», — писали они.

В апреле невеста Эбигейл Харден из США рассказала о дресс-коде для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети.