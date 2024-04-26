Невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети

Невеста Эбигейл Харден из США показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом @abigailharden4 рассказала о нарядах, которые она одобряет. В список попало желтое атласное платье длины миди, оформленное завязками на спине. Кроме того, по ее словам, она разрешила своим гостям прийти на церемонию в нежно-розовых платьях с глубоким декольте или длины макси с воротником-хомутом яркой цветовой гаммы.

После этого Харден перечислила наряды, которые на свадьбе запрещены. В их числе оказались облегающие платья с разрезом до бедра и цветочным принтом. «Мне все равно, платье это миди или короткое. Просто не носите белые или темные цвета или слишком много вырезов», — заявила она.

Зрители разделились во мнениях по поводу требований девушки. «Правила, что можно и что нельзя, слишком строгие», «Лично я ничего не помню, кто что носил на моей свадьбе», «Это безумие. Я бы предпочел просто не идти», «Уж слишком. Это ведь просто свадьба», «Напомню вам всем, что это ее свадьба, а не ваша», «Наконец-то кто-то об этом заговорил», «Эти комментарии меня шокировали», — писали они.

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражавший ее цвет платья.