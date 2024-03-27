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09:07, 27 марта 2024Ценности

Невеста обругала лучшую подругу жениха за раздражающий цвет платья

Фото: Andreas Rønningen / Unsplash

Невеста обругала лучшую подругу жениха за раздражающий ее цвет платья. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Пользовательница в сети с никнеймом @Vivid_Promise_8476 рассказала, что ее приятель Дэн решил жениться на Лорен, которая всегда ее не любила. Кроме того, она запрещала ему видеться с ней, поскольку подозревала их в романе. «Это ненормально, но она делает Дэна счастливым, поэтому я смирилась с этим», — пояснила автор поста.

Так, молодожены установили на мероприятие дресс-код и дали ему название «Вечеринка в саду в теплых тонах». По мнению девушки, она ему полностью соответствовала, поскольку надела платье бронзово-оранжевого цвета. Однако Лорен оказалась недовольна ее выбором, заявив ей: «Не могу поверить, что ты надела такой цвет на мою свадьбу. Ты чертовски дрянная». Автор публикации отметила, что она практически кричала на нее и велела ей уйти со свадьбы.

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Юзеры решили поддержать девушку в комментариях. «Их брак не продлится долго, если она не перестанет так себя вести», «Вы не сделали абсолютно ничего плохого», «Дело не в платье. Оно вполне подойдет любому другому гостю на свадьбе», «Очевидно, что она не доверяет мужу», «Прекрасное платье!» — высказывались они.

Ранее гостья пришла на свадьбу в непристойном наряде и была обругана в сети. Юзер с никнеймом @AvgGal поделился снимками с пляжной церемонии своих друзей. На размещенных кадрах была запечатлена женщина, которую пригласили на торжество. Для мероприятия она выбрала полупрозрачное телесное платье длины мини, оформленное множеством разноцветных аппликаций в виде цветов.

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      Мария Винар
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