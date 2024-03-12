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07:08, 12 марта 2024Ценности

Гостья пришла на свадьбу в непристойном наряде и была обругана в сети

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Гостья пришла на свадьбу в непристойном наряде и была обругана в сети. Соответствующая публикация появилась на платформе Reddit.

Юзер с никнеймом @AvgGal поделился снимками с пляжной церемонии своих друзей. На размещенных кадрах была запечатлена женщина, которую пригласили на торжество. Для мероприятия она выбрала полупрозрачное телесное платье длины мини, оформленное множеством разноцветных аппликаций в виде цветов.

Пользователи сети удивились внешнему виду женщины, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Кто-то зашел на Pinterest и не нашел достаточно искусственных цветов, чтобы завершить образ», «Синдром главного героя тут во всей красе», «Очень жаль, что она не может позволить себе одежду. Ей пришлось сорвать цветы, чтобы прикрыть свою наготу перед людьми», «Некоторые люди покупают наряды и действительно думают, что их будет уместно надеть при любом особом случае. Вот только это не ее особый случай, а чья-то чужая свадьба», «Она хоть знает, что выглядела нелепо?» — возмущались они.

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В феврале гостья показала наряды на свадьбу и прослыла девушкой по вызову. Тогда пользовательница сети с никнеймом @notanoperat0r рассказала, что присмотрела несколько вариантов на торжество, которое должно состояться осенью этого года. При этом она отметила, что мероприятие будет проходить в закрытом помещении.

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      Карина Черных
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