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07:00, 28 февраля 2024Ценности

Гостья показала наряды на свадьбу и прослыла девушкой по вызову

Фото: Oh Polly

Гостья показала наряды на свадьбу и прослыла девушкой по вызову. Соответствующие публикация и комментарии появились на платформе Reddit.

Пользовательница сети с никнеймом @notanoperat0r рассказала, что присмотрела несколько вариантов на торжество, которое должно состояться осенью этого года. При этом она отметила, что мероприятие будет проходить в закрытом помещении. Так, на одном фото была изображена модель, позирующая в красном облегающем платье с открытой спиной, а на другом — в оранжево-розовом, оформленном множеством сияющих страз и разрезом сзади. На третьем снимке манекенщица предстала в темно-синем изделии с корсетным верхом и высоким разрезом на бедре.

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Однако юзеры не оценили данные изделия, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ни одно из них не подходит для свадьбы, если только вы не хотите быть в центре внимания и расстроить невесту», «Слишком откровенные для семейного мероприятия», «Свадьба в ночном клубе? Если нет, то они не подходят», «Они похоже на то, что носят девушки в эскорте», «Тема свадьбы "Девушка по вызову"?», «Хочу сжечь их», — возмущались они.

Ранее пользователи сети обругали блогершу и бывшую участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Австралии Оливию Молли Роджерс за непристойный наряд на свадьбе. Тогда инфлюэнсерша, которая была приглашена на церемонию в качестве гостьи, надела платье лимонного цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Кроме того, можно заметить, что девушка решила отказаться от бюстгальтера.

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      Карина Черных
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