В сети обругали гостью за непристойный наряд на свадьбе

Пользователи сети обругали блогершу и бывшую участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Австралии Оливию Молли Роджерс за непристойный наряд на свадьбе. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша, которая была приглашена на церемонию в качестве гостьи, надела платье лимонного цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Кроме того, можно заметить, что девушка решила отказаться от бюстгальтера.

Поклонники оказались разочарованы выбором Роджерс, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Пожалуйста, не говорите мне, что вы надевали это на чью-то свадьбу», «Тебе следовало надеть другое платье», «Я думал, что ты невеста. Тебе следовало надеть платье другого цвета и фасона», «Выглядишь так, как будто пришла увести со свадьбы жениха», «Платье мести», — высказывались они.

В январе сообщалось, что пользовательница сети с никнеймом @One-Fox96 заявила о нежелании надевать бюстгальтер на свадьбу подруги Кейт и разозлила ее. Тогда девушка рассказала, что не любит носить данный вид нижнего белья, поскольку считает его неудобным. При этом она отметила, что у нее маленькая грудь, из-за чего, по ее словам, окружающие не могут определить, надела она бра или нет.