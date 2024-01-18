Невеста разозлилась на подругу за нежелание надеть бюстгальтер на свадьбу

Пользовательница сети с никнеймом @One-Fox96 заявила о нежелании надевать бюстгальтер на свадьбу подруги Кейт (фамилия неизвестна) и разозлила ее. Соответствующий пост появился на Reddit.

Девушка рассказала, что не любит носить данный вид нижнего белья, поскольку считает его неудобным. При этом у автора поста маленькая грудь, из-за чего, по ее словам, окружающие не могут определить, надела она бра или нет.

В то же время приятельница после согласия юзерши стать подружкой невесты написала ей сообщение с просьбой прийти на торжество в бюстгальтере. В свою очередь One-Fox96 попыталась отстоять свою позицию.

«Кейт очень разозлилась на меня, и моя сестра сказала, что, может быть, мне стоит смириться и надеть бра. Но я просто нахожу это странной и некорректной просьбой, поскольку вы буквально не сможете сказать, была ли я (...) в бюстгальтере или нет. И я уверена, что никому [на свадьбе] не будет дела до моей груди», — указала пользовательница.

В июне 2023 года подруга невесты показала наряд, который жених подруги подобрал ей для торжества, и смутила пользователей сети. Так, девушка предстала в платье, состоящем из корсета фисташкового оттенка с чересчур глубоким декольте, который демонстрировал ее пышную грудь.