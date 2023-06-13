Подобранный женихом откровенный наряд для подруги невесты смутил зрителей

Жених выбрал подруге невесты платье с глубоким декольте и смутил пользователей сети

Подруга невесты (имя и фамилия неизвестны) показала наряд, который жених ее подруги подобрал ей для торжества, и смутила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @rosyblushess рассказала, что невеста разрешила будущему мужу подобрать наряд для некоторых гостей свадьбы. Затем юзерша продемонстрировала образ, в котором ей предложили пойти на мероприятие. Девушка предстала в платье, состоящем из корсета фисташкового оттенка с чересчур глубоким декольте, который демонстрировал ее пышную грудь.

«Итак, по какой-то причине невеста поручила выбрать для меня образ своему избраннику. Похоже, мне предстоит основать молочную ферму», — иронично заявила блогерша зрителям, демонстрируя откровенный образ на камеру.

Фото: @rosyblushess

Подписчики оценили внешний вид автора поста и поступок жениха в комментариях. «Жених явно знал, что делает», «Умнейший человек», «Мужчина! Он точно знал, на что идет», — заявили одни. «Платье выглядит потрясающе, но невеста может его не одобрить», «Думаю, вам стоит показать подруге заранее, как вы будете выглядеть в этом образе», — посоветовали другие.

В июне невесты принялись массово отказываться от классических белых платьев на свадьбу. Журналисты издания сообщили, что новая тенденция nontraditionalweddingdress стала популярна в TikTok, где к настоящему моменту соответствующий хэштег набрал более 18 миллионов просмотров. Отмечается, что невесты публикуют в сети ролики, в которых демонстрируют угольно-черные образы, прозрачные платья и другие нестандартные наряды для торжества.